В Туве семьям мобилизованных стали выдавать живых баранов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Семьям подпавших под мобилизацию жителей республики Тыва начали выдавать живых баранов, сообщается на официальном портале региона.
"Вчера по одной голове мелкого рогатого скота передали семьям призванных из Сут-Хольского, Монгун-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Улуг-Хемского, Чеди-Хольского, Эрзинского, Тес-Хемского, Чаа-Хольского и Дзун-Хемчикского районов. Всего была передана 91 голова МРС. В Бай-Тайгинском районе вместе с баранами членам семей сограждан, направленных на частичную мобилизацию, выдавали картофель", – говорится в сообщении.
По словам министра сельского хозяйства Тувы Сергея Ондара, до конца текущей недели планируется завершить работу по распределению поголовья скота. Кроме того, в пятницу, 30 сентября, начался развоз муки, картофеля и капусты по муниципальным центрам региона.
В ряде районов начали и доставку угля к домам призванных земляков. В Барун-Хемчикском районе первую партию твердого топлива доставили в село Хонделен для семьи мобилизованного Кужугета, который уже отбыл на пункт сборов в столицу региона. В Шагонаре районная администрация помимо угля решила выделить семьям призванных дрова из местных пилорам.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
Новые группы мобилизованных прибыли на полигоны Минобороны РФ
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