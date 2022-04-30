ФСБ закрыла маломерным судам выход в Азовское море

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Администрация Ейского района Краснодарского края сообщила о запрете для маломерных судов выходить в Азовское море. Об этом сообщает РИА Новости.

"По сообщению службы в городе Ейске пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, с 00:00 часов 30 апреля 2022 года запрещено плавание в Азовском море севернее параллели 45 градусов 40 минут северной широты всем маломерным судам", – указали в администрации.

Под ограничения попадают суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные суда, спортивные парусные суда, надувные плавсредства, а также виндсерфинг, сабдоска и их аналоги.

Сообщается, что временный запрет потребовался на период проведения антитеррористической операции в регионе.

Накануне сотрудники ФСБ в Карачаево-Черкесии задержали сторонника запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ), готовившего теракт на объектах органов власти и правопорядка.