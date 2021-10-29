В "Панораме" назвали сообщение о цене на проезд в Петербурге шуткой

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Новость о повышении стоимости проезда в Санкт-Петербурге на нерабочей неделе задумывалась как шутка. Об этом заявил соучредитель издания "Панорама" Виталий Манн.

Ранее "Панорама" выпустила новость, что глава Петербурга подписал постановление об увеличении стоимости проезда на нерабочей неделе. По данным издания, цену проезда в метро увеличили в 10 раз, а в наземном транспорте – в 5 раз. Городской комитет по транспорту опроверг данную информацию и сообщил, что стоимость проезда в нерабочие дни не изменится.

Губернатор города Александр Беглов в эфире телеканала 78 заявил, что власти намерены обратиться в правоохранительные органы из-за распространения ложной информации. По его словам, распространение таких слухов является преступлением. Он также призвал горожан не доверять сомнительным источникам информации.

По его словам, такие слухи пугают людей и создают среди них напряжение и панику.

Манн, в свою очередь, напомнил, что под каждой новостью на сайте говорится, что все тексты – гротескные пародии на реальность.

"Если речь идет о создании паники в Петербурге, то такие обвинения весьма удивительны для меня. Какой смысл сатирическому изданию создавать панику в том или ином населенном пункте? Собственно говоря, какая наша выгода?" – цитирует соучредителя издания РИА Новости.

Манн подчеркнул, что редакция надеется, что губернатор "погорячился". По его словам, раньше также были случаи обращения в органы, однако они ничего не дали.

Ранее Беглов не исключил введения новых ограничений в городе из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, другие меры введут в случае прогрессирования коронавируса. Он назвал разумными и вынужденными уже введенные ограничительные меры в городе, которые позволят прервать цепочки заражений. По словам губернатора северной столицы, власти заинтересованы в возобновлении работы после 7 ноября и притоке туристов.

