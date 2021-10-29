В Башкирии ввели самоизоляцию для ряда жителей старше 60 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Башкирии с 29 октября ввели обязательный режим самоизоляции для жителей старше 60 лет, сообщает RT.

Это коснется пожилых граждан и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые не привились от коронавируса или не переболели новой инфекцией. Режим не придется соблюдать тем, кто вакцинировался или переболел COVID-19 в течение шести месяцев.

Также в республике запрещена работа ночных заведений развлекательного характера и общепита с 23:00 до 06:00. Временно закрылись детские игровые комнаты и детские развлекательные центры.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении QR-кодов в нерабочие дни для посещения ресторанов и кафе региона.

Дополнительные ограничения коснулись и Калининградской, Мурманской областей, Заполярья, Крыма, Карачаево-Черкесии, а также ряда других регионов России.

