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Регионы

10:23

В Башкирии ввели самоизоляцию для ряда жителей старше 60 лет

регионы общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Башкирии с 29 октября ввели обязательный режим самоизоляции для жителей старше 60 лет, сообщает RT.

Это коснется пожилых граждан и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые не привились от коронавируса или не переболели новой инфекцией. Режим не придется соблюдать тем, кто вакцинировался или переболел COVID-19 в течение шести месяцев.

Также в республике запрещена работа ночных заведений развлекательного характера и общепита с 23:00 до 06:00. Временно закрылись детские игровые комнаты и детские развлекательные центры.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении QR-кодов в нерабочие дни для посещения ресторанов и кафе региона.

Дополнительные ограничения коснулись и Калининградской, Мурманской областей, Заполярья, Крыма, Карачаево-Черкесии, а также ряда других регионов России.

Россиянам рассказали, какие ограничения действуют в регионах из-за COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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