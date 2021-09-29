Глава правительства Удмуртии объяснил введение новых ограничений из-за коронавируса

Фото: vk.com/semenov_yaroslav78
Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов прокомментировал введение в регионе новых коронавирусных ограничений, сообщает RT.
Он напомнил, что в прошлом году меры были более жесткими, однако власти вводят их исключительно по мере необходимости. Он отметил, что меры имеют эффект, когда они превентивные.
"Также и сейчас: мы не тушим пожар, но, видя рост заболеваемости, видя заполняемость коек, мы принимаем решение о том, что социальные контакты необходимо ограничить. Сделать это нужно в первую очередь в местах, где происходит массовое скопление людей", – объяснил Семенов.
Он также отметил, что в случае с бизнесом власти предоставляют предпринимателям выбор. Они могут работать либо с загрузкой в 50%, либо в 100%, но в этом случае посетители должны иметь сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае и Удмуртии введут обязательные QR-коды для посещения спортивных и культурных мероприятий. Без кода нельзя будет попасть в цирки, фитнес-центры, театры, концертные залы, кинотеатры и другие места.
QR-коды получат как вакцинированные, так и переболевшие менее полугода назад граждане. Жители, имеющие медотвод от вакцинации, должны предоставлять результаты ПЦР-теста, пройденного в течение последних 72 часов. В Пермском крае QR-коды начнут действовать не позднее следующей недели, а в Удмуртии – с 5 октября.
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