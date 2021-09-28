QR-коды для посещения развлекательных мероприятий введут в Пермском крае и Удмуртии

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Пермском крае и Удмуртии введут обязательные QR-коды для посещения спортивных и культурных мероприятий. Без кода нельзя будет попасть в цирки, фитнес-центры, театры, концертные залы, кинотеатры и другие места. Соответствующие решения приняли на заседаниях региональных оперативных штабов.
QR-коды получат как вакцинированные, так и переболевшие менее полугода назад граждане. Жители, имеющие медотвод от вакцинации, должны предоставлять результаты ПЦР-теста, пройденного в течение последних 72 часов.
В Пермском крае QR-коды начнут действовать не позднее следующей недели, а в Удмуртии – с 5 октября.
В Пермском крае также вводят обязательную вакцинацию для работников, чья деятельность не приостановлена. Детские игровые зоны подлежат закрытию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
В Удмуртии предложили запретить работу фуд-кортов с 29 сентября. Информация об этом опубликована на сайте правительства республики.
При этом заведения на вокзалах, заправках, в аэропортах продолжат оказывать услуги. Заполняемость залов общепита как внутри помещения, так и на террасах должна составлять 50%. Однако данная мера не применяется, если у всех посетителей есть QR-код или отрицательный ПЦР-тест.
Ранее микробиолог заявил, что шансов на полное уничтожение коронавируса остается все меньше. По его словам, люди уже не верят в коллективный иммунитет, которого можно достичь.
Собянин выделил почти 700 млн рублей на заготовку плазмы для лечения коронавируса
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