QR-коды для посещения развлекательных мероприятий введут в Пермском крае и Удмуртии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Пермском крае и Удмуртии введут обязательные QR-коды для посещения спортивных и культурных мероприятий. Без кода нельзя будет попасть в цирки, фитнес-центры, театры, концертные залы, кинотеатры и другие места. Соответствующие решения приняли на заседаниях региональных оперативных штабов.

QR-коды получат как вакцинированные, так и переболевшие менее полугода назад граждане. Жители, имеющие медотвод от вакцинации, должны предоставлять результаты ПЦР-теста, пройденного в течение последних 72 часов.

В Пермском крае QR-коды начнут действовать не позднее следующей недели, а в Удмуртии – с 5 октября.

В Пермском крае также вводят обязательную вакцинацию для работников, чья деятельность не приостановлена. Детские игровые зоны подлежат закрытию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

В Удмуртии предложили запретить работу фуд-кортов с 29 сентября. Информация об этом опубликована на сайте правительства республики.

При этом заведения на вокзалах, заправках, в аэропортах продолжат оказывать услуги. Заполняемость залов общепита как внутри помещения, так и на террасах должна составлять 50%. Однако данная мера не применяется, если у всех посетителей есть QR-код или отрицательный ПЦР-тест.

Ранее микробиолог заявил, что шансов на полное уничтожение коронавируса остается все меньше. По его словам, люди уже не верят в коллективный иммунитет, которого можно достичь.