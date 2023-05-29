Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе тренировкой военных

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

Громкие звуки, которые могли слышать жители Севастополя, вызваны тренировкой военных, которая сопровождается стрельбой, написал губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"С 11:00 в районе Стрелецкой бухты в одной из воинских частей проходят тренировочные стрельбы военных", – написал он.

Как уточнил губернатор, обстановка в городе спокойная. Он также призвал доверять только официальным источникам информации.

Ранее Развожаев неоднократно писал об учениях в Севастополе, объясняя громкие звуки. Так, например, 22 мая Военно-морской флот РФ отрабатывал противоподводно-диверсионное обеспечение с учебными стрельбами на Северном молу города.

20 мая губернатор Севастополя также опроверг информацию о взрывах в районе аэродрома. Как объяснил градоначальник, звуки были вызваны плановым уничтожением авиабомбы времен ВОВ.