29 мая, 20:18Регионы
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе тренировкой военных
Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"
Громкие звуки, которые могли слышать жители Севастополя, вызваны тренировкой военных, которая сопровождается стрельбой, написал губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
"С 11:00 в районе Стрелецкой бухты в одной из воинских частей проходят тренировочные стрельбы военных", – написал он.
Как уточнил губернатор, обстановка в городе спокойная. Он также призвал доверять только официальным источникам информации.
Ранее Развожаев неоднократно писал об учениях в Севастополе, объясняя громкие звуки. Так, например, 22 мая Военно-морской флот РФ отрабатывал противоподводно-диверсионное обеспечение с учебными стрельбами на Северном молу города.
20 мая губернатор Севастополя также опроверг информацию о взрывах в районе аэродрома. Как объяснил градоначальник, звуки были вызваны плановым уничтожением авиабомбы времен ВОВ.
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