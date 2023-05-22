Губернатор Севастополя заявил, что громкие звуки в городе связаны с учениями флота

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Громкие звуки в Севастополе связаны с учениями флота, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Громкие звуки в городе – это на Северном молу флот проводил тренировки расчетов противоподводно-диверсионное обеспечение, включающие в себя проведение учебных стрельб", – написал Развожаев.

Вместе с этим Развожаев успокоил, что в Севастополе сейчас спокойная обстановка.

Ранее губернатор Севастополя опроверг информацию о взрывах в районе аэродрома. Он отметил, что в городе проводились учебные стрельбы спецслужб и плановое уничтожение авиабомбы времен ВОВ.

До этого Развожаев неоднократно предупреждал об учениях флота в Севастополе. Так он объяснял громкие звуки в городе.