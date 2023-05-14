Губернатор Севастополя предупредил о громких звуках, связанных с тренировками флота

Фото: телеграм-канал "Черноморский Флот"

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о громких звуках, которые связаны с тренировками Черноморского флота. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Громкие звуки в городе – это флот проводит тренировки боевых расчетов на Северном молу и в Стрелецкой бухте", –написал он.

Развожаев добавил, что обстановка в городе спокойная.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат на западе Крыма. Как отметил глава республики Сергей Аксенов, ситуация находится под контролем. Он призвал граждан соблюдать спокойствие.

До этого Развожаев отмечал, что российские ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат в Севастополе в районе аэродрома Бельбек. Он отметил, что никакие городские объекты не пострадали.



Российские ПВО ночью отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь