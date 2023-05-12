Силы ПВО сбили БПЛА на западе Крыма

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Силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат на западе Крыма. В результате случившегося пострадавшие и разрушения отсутствуют, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

"Ситуация находится под контролем. Соблюдайте спокойствие и доверяйте только проверенным источникам информации", – подчеркнул он.

До этого Минобороны РФ заявило о крушении военного вертолета Ми-28 в Крыму. Ведомство уточнило, что оба летчика скончались.

Причиной падения вертолета стал отказ техники. На территорию происшествия была направлена комиссия главного командования ВКС для выяснения всех обстоятельств ЧП.

Ранее украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу в Брянской области. Глава региона Александр Богомаз отметил, что в результате сброса боеприпаса были частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов.

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