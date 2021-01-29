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В ДТП с участием автобуса и грузовика в Самарской области погибли 6 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Согласно предварительным данным, микроавтобус с грузовиком DAF столкнулись на 873-м километре трассы М-5 "Урал". Занесло полуприцеп грузовика, который столкнулся с микроавтобусом. Предварительно известно о 6 погибших. Спасатели и правоохранительные органы работают на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Ранее пассажирский автобус, следовавший из Махачкалы в Москву, столкнулся с муковозом на 409-м километре трассы Р-22 "Каспий" вблизи села Дмитриевка. Пострадали пять человек, включая ребенка.