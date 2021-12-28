Глава Крыма приостановил требование об обязательных QR-кодах в общественных местах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Крыма Сергей Аксенов приостановил до 20 января требование об обязательных QR-кодах в общественных местах. Об этом сообщается в его указе, размещенном на сайте правительства республики.

В документе уточняется, что с 20 января необходимо обеспечить допуск совершеннолетних граждан при наличии документа, удостоверяющего личность, и сертификата о прививке в рестораны, кафе, столовые бары и другие места общепита, а также в салоны красоты, бани, сауны, бассейны, фитнес-центры и другие объекты спорта и культуры.

Ранее отменили до 15 января QR-коды для посещения общественных мест и в Свердловской области. Также приостановили требование об обязательных кодах во внутрирегиональных авиарейсах и междугородних автобусах на Камчатке. Данная мера действовала меньше месяца.