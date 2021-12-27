Власти Свердловской области отменили QR-коды для посещения общественных мест

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил QR-коды для посещения общественных мест до 15 января. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram-аккаунте.

"С завтрашнего дня и до 15 января вход в кафе и рестораны, в фитнес-центры, все отдельно стоящие магазины, а также в салоны красоты, бани и сауны, прачечные и химчистки, детские игровые комнаты будет свободным", – заявил Куйвашев.

Между тем кинотеатрам позволят работать с заполняемостью 100%. Однако всем посетителям необходимо будет предъявлять QR-код. На тех же условиях в ночное время смогут функционировать и заведения общепита.

Ранее сообщалось, что на Камчатке отменили QR-коды во внутрирегиональных авиарейсах и междугородних автобусах. Данная мера действовала в регионе меньше месяца.