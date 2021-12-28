Россиянин заснял на видео редкие линзовидные облака в Сочи

На кадрах видно, как автор ролика поднимается вверх по возвышенности на "Розе Хутор". Он старается приблизиться к лентикулярному облаку, затем мужчина демонстрирует заснеженные горы, над которыми и происходит необычное явление.
Под видеозаписью говорится, что такие облака образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха.
РИА Новости сообщает, что редкие чечевицеобразные облака, появившиеся в горах в районе сочинского курорта "Роза Хутор", образуются в условиях высокой влажности и сильного ветра.
Синоптик курорта Адриан Коротеев пояснил, что природное явление, запечатленное на фото и видео отдыхающими, обычно является предвестником похолодания и осадков, поскольку образуется в условиях приближения атмосферного фронта.
Он добавил, что чаще всего это происходит в горах, поскольку именно там "запутавшемуся" в гребнях воздуху приходится конденсироваться в облака. Синоптик уточнил, что чечевицеобразные облака еще называют лентикулярными и линзовидными.
22 декабря на "Розе Хутор" стартовал горнолыжный сезон. Первоначально планировалось, что сезон катания на курорте откроется 17 декабря, однако его перенесли на более поздний срок в связи с теплой погодой.
В горах Сочи заметили редкий вид облаков
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