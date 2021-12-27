Синоптик объяснил образование редких облаков в горах Сочи

Фото: телеграм-канал "Кубанские новости"/Сергей Ковтун
Редкие чечевицеобразные облака, появившиеся в горах в районе сочинского курорта "Роза Хутор", образуются в условиях высокой влажности и сильного ветра, рассказал синоптик курорта Адриан Коротеев. Об этом сообщает РИА Новости.
Специалист пояснил, что природное явление, запечатленное на фото и видео отдыхающими, обычно является предвестником похолодания и осадков, поскольку образуется в условиях приближения атмосферного фронта.
"Их появление вызвано влиянием гор на воздушный поток. Горы вынуждают этот поток приподниматься и, соответственно, охлаждаться. В гребнях этих своеобразных воздушных волн и происходит конденсация имеющегося в воздухе водяного пара... Для образования этих облаков нужен сильный ветер при довольно большой влажности воздуха", – сказал Коротеев.
Он уточнил, что чечевицеобразные облака еще называют лентикулярными и линзовидными.
22 декабря на "Розе Хутор" стартовал горнолыжный сезон. Первоначально планировалось, что сезон катания на курорте откроется 17 декабря, однако его перенесли на более поздний срок в связи с теплой погодой.
В горах Сочи заметили редкий вид облаков
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