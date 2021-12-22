На "Розе Хутор" открыли горнолыжный сезон

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

На зимнем курорте "Роза Хутор" в Сочи стартовал горнолыжный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе курорта.

Там отметили, что для гостей стали доступны новые трассы на Северном склоне.

"Сейчас работают: Б-52, "Плато", "Шале", "Роза Стар" и "Роза Блейд", "Тритон". Будут функционировать канатные дороги: "Олимпия", "Заповедный лес", "Кавказский экспресс", а также "Квартет" и "Шале", – говорится в релизе.

Первоначально планировалось, что сезон катания на курорте "Роза Хутор" откроется 17 декабря, однако его перенесли на более поздний срок в связи с теплой погодой. Сообщалось, что организаторы уже успели подготовить большое количество искусственного снега.

