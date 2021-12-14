Открытие горнолыжного сезона на "Розе Хутор" перенесли из-за теплой погоды

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Открытие горнолыжного сезона на сочинском курорте "Роза Хутор" перенесли на 25 декабря в связи с теплой погодой. Об этом сообщается на официальной странице курорта в Instagram.
Первоначально планировалось, что сезон катания на курорте откроется 17 декабря.
"Друзья, мы переносим старт катания, так как снега пока не хватает. Наши лавинщики, ратратчики, спасатели, служба трасс, оснежения делают все, чтобы мы скорее смогли кататься, но погода вносит свои коррективы. Обильный снегопад в сентябре, ноябрьский минус, запуск снежных пушек, и вот снова он – аномально теплый декабрь, даже в сравнении с прошлым годом", – заявили в пресс-службе.
Там пояснили, что организаторы уже успели подготовить большое количество искусственного снега. Предполагается, что тестовые катания могут стартовать раньше 25 декабря из-за прогнозируемого снегопада.
Ранее сообщалось, что горнолыжный сезон в Сочи открыли на две недели раньше обычного. Обильные снегопады позволили дать старт работе нескольких склонов. Местами плотный снежный покров достигает более метра.
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