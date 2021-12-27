Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Североатлантический циклон ожидается в Москве на текущей неделе. Об этом "Известиям" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Во вторник, 28 декабря, температура воздуха ночью в столице опустится до -11...-16, а днем окажется в диапазоне -7...-12 градусов. По словам синоптика, днем может выглянуть солнце. При этом ночь среды, 29 декабря, окажется самой холодной. В Москве будет -16...-18, а в области термометры покажут -20.
"Днем в среду будет также без осадков, лишь поздним вечером придет теплый фронт с юго-запада и начнется небольшой снег. Термометры будут показывать -9...-11 градусов в столице и -8...-13 градусов – по региону. 30 декабря мы войдем в переднюю часть циклона и температура немного повысится: днем будет -3...-8 градусов", – добавил Тишковец.
Ранее Евгений Тишковец сообщил, что еврозима скандинавского типа с мягким температурным фоном ожидается в Москве в новогоднюю ночь. По его словам, температура воздуха в столице составит -3...-6 градусов, а в Московской области – -2...-7, что на 5 градусов выше нормы.
"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 27 декабря
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