В Томске ввели режим "черного неба"

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В Томске ввели режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим "черного неба", сообщает пресс-служба областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Он будет действовать с 15:00 (11:00 мск) 27 января до 10:00 (06:00 мск) 30 января. В городе прогнозируются метеорологические условия 1-й степени опасности, которые способствуют накоплению вредных примесей в атмосфере.

В связи с этим предприятия должны сократить выбросы загрязняющих веществ на 15–20%. Жителей Томска просят отказаться от использования личных автомобилей и отдать приоритет электрическому и газомоторному транспорту.

При этом подчеркивается, что введение режима не связано со сверхнормативными или аварийными выбросами загрязняющих веществ от промышленных предприятий в воздух.

В столичном регионе прогнозируется облачная погода со снегом. Днем температура воздуха в Москве составит от -6 до -4 градусов. При этом в ночь на субботу, 29 января, столбики термометров опустятся до 7 градусов мороза.

Синоптики ожидают, что в столице будет дуть юго-восточный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Это создаст условия для появления метели на улицах города.

Ранее в Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Обновленное предупреждение действует до 21:00 субботы, 29 января.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей в конце января. По словам специалиста, в столице будет идти снег, из-за чего высота сугробов вырастет на 5 сантиметров.

