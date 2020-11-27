В Подмосковье продлили ограничения по коронавирусу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Подмосковья продлили ограничения по коронавирусу. Они будут действовать до 13 декабря. Об этом говорится в Telegram-канале губернатора области Андрея Воробьева.

В частности, в регионе продлевается режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

"В Московской области до 13 декабря продлевается режим изоляции для граждан в возрасте старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что студенты вузов и колледжей продолжат обучение в дистанционном формате.

"До 13 декабря продлеваются ограничения на посещение обучающимися профессиональных образовательных организаций и вузов", – поясняется в документе.

Кроме того, в области остаются запрещены спортивно-развлекательные мероприятия с участием зрителей, а также продлен запрет на посещение музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев. При этом гулять по их территориям не запрещается.

Ранее губернатор региона заявил, что в канун Нового года существующие ограничительные меры власти могут ослабить. Сделать это планируют после начала вакцинации жителей.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 60 миллионов случаев коронавируса, свыше 1,416 миллиона человек скончались. На Москву за последние сутки пришлось 7 918 новых случаев, на Московскую область – 1 058. Всего в России выявлено 2 215 533 случая COVID-19.

