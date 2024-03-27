27 марта, 11:26Регионы
Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту до 3 км
Фото: 123RF/belikova
На вулкане Эбеко, который находится на северокурильском острове Парамушир, зафискировали пепловый выброс. Об этом сообщает пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН в телеграм-канале.
"Высота пеплового выброса составила около 3 тысяч метров над уровнем моря", – говорится в сообщении.
Ранее вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту до 2 километров. Шлейф от него распространился на юго-запад на расстояние более пяти километров.
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