Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту до 3 км

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На вулкане Эбеко, который находится на северокурильском острове Парамушир, зафискировали пепловый выброс. Об этом сообщает пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН в телеграм-канале.

"Высота пеплового выброса составила около 3 тысяч метров над уровнем моря", – говорится в сообщении.

Ранее вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту до 2 километров. Шлейф от него распространился на юго-запад на расстояние более пяти километров.