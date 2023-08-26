Самый тяжелый арбуз весом 45 килограмм представили на Камышинском фестивале

Фото: телеграм-канал "Администрация Камышина"

В Волгоградской области состоялось открытие ежегодного Камышинского арбузного фестиваля. На нем был представлен арбуз весом почти 45 килограмм. Об этом сообщает ТАСС.

Посмотреть и попробовать арбузы пришли тысячи местных жителей и гостей из пяти регионов России. В конкурсе на самый тяжелый арбуз победила ягода весом около 45 кг, сообщили в администрации города Камышина.

"В Камышине сегодня развернулись гуляния по случаю юбилейного XV Камышинского арбузного фестиваля. Событие традиционно собрало тысячи жителей и гостей города из Москвы и Санкт-Петербурга, Волгограда и Волжского, Московской, Саратовской, Астраханской областей. Здесь же состоялось награждение победителей конкурса "Арбуз-экспо 2023". Самую большую полосатую ягоду вырастила в этом году Плотникова Ольга. Победителем стал арбуз весом 44 кг 780 г", – говорится в сообщении.

Открытие фестиваля сопровождалось праздничным карнавалом. В программе фестиваля, который продлится два дня, будут ярмарки, соревнования по украшению и нарезке арбузов, арбузные гонки, выступления камышинских, волгоградских и саратовских групп, а также бесплатная дегустация арбузов. Вечером небо города по случаю проведения фестиваля озарит красочный фейерверк. Для гостей юбилейного фестиваля, который продлится в Камышине два дня, приготовили более 20 тонн арбузов.

Ранее москвичам рассказали, как вырастить собственный арбуз. Существует около 10–15 сортов арбуза, которые можно вырастить в Москве и области. Они будут небольшими по размеру, однако не потеряют сочность и сладость. Сначала садоводы высевают рассаду, а потом высаживают в почву. Чтобы добиться созревания арбуза в Москве, следует обеспечить растению особые условия.