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26 мая, 22:33

В Сочи построят самый крупный летний сноупарк в России

регионы

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В Сочи на курорте Красная Поляна появится самый крупный летний сноупарк в России. Как сообщили в пресс-службе курорта, его площадь составит 20 тысяч квадратных метров.

Отмечается, что он будет располагаться на высоте более 2000 метров над уровнем моря в горной долине Цирк-2. Благодаря уникальному микроклимату посетители смогут кататься по снежным склонам почти до середины лета.

"По проекту в парке будет два бугельных подъемника, два склона протяженностью по 300 метров и более 15 фигур", – говорится в сообщении.

Кроме того, в долине появится летний лагерь для лыжников и сноубордистов, который будет работать с 14 июня по 11 июля.

Ранее российский блогер, потерявший ноги при обрушении казармы в Омске, совершил восхождение на Эльбрус на руках. Достижение мужчины оценил президент РФ Владимир Путин и попросил его уделять больше внимания семье и быть осторожнее.

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