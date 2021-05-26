В Сочи построят самый крупный летний сноупарк в России

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В Сочи на курорте Красная Поляна появится самый крупный летний сноупарк в России. Как сообщили в пресс-службе курорта, его площадь составит 20 тысяч квадратных метров.

Отмечается, что он будет располагаться на высоте более 2000 метров над уровнем моря в горной долине Цирк-2. Благодаря уникальному микроклимату посетители смогут кататься по снежным склонам почти до середины лета.

"По проекту в парке будет два бугельных подъемника, два склона протяженностью по 300 метров и более 15 фигур", – говорится в сообщении.

Кроме того, в долине появится летний лагерь для лыжников и сноубордистов, который будет работать с 14 июня по 11 июля.

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