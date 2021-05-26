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Регионы

08:22

Перечислены регионы с наибольшими темпами роста киберпреступлений в начале года

регионы

Фото: depositphotos/AndreyPopov

В РФ с января по март 2021 года наибольшие темпы роста преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, зафиксированы в Санкт-Петербурге (341,6%). Об этом сообщает RT со ссылкой на МВД России.

На втором месте оказалась Тульская область (179,6%). Далее идут Тува (133%), Ленинградская область (118,1%), Ингушетия (103,6%).

Отмечается, что наименьшие темпы прироста такого рода преступлений были зафиксированы в Еврейской АО (-18%), Курганской области (-11,6%), на Чукотке (-10,3%), в Ивановской области (-9,6%), а также в Марий Эл (-7,8%).

Ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов назвал страны, с адресов которых осуществлялось большинство кибератак на РФ. Нападениям подвергались объекты, связанные с разработками вакцин.

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