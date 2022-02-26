На Камчатке запустили горячую линию об экономическом положении

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Горячая линия об экономическом положении запущена на Камчатке, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе регионального правительства.

По словам губернатора региона Владимира Солодова на официальной горячей линии, доступной по номеру 8 800 141-00-00, можно получить достоверную информацию по работе банковской системы, мониторингу цен, достаточности запасов продуктов и другим темам.

Ранее министерство науки и высшего образования Российской Федерации открыло горячую линию психологической помощи студентам. Поддержку могут попросить в том числе прибывающие из ДНР и ЛНР.