Подмосковные спасатели предупредили об опасности выхода на лед из-за резкого потепления

Фото: Агентство "Москва"

Спасатели ГКУ МО "Мособлпожспас" предупредили жителей Москвы и Подмосковья об опасности выхода на лед, сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что толщина льда на водоемах Подмосковья резко сокращается по причине потепления. Наиболее опасными считаются водоемы, толщина льда на которых меньше 7 сантиметров.

В отдельную группу риска спасатели определили детей, которые могут ступить на ледовую поверхность без присмотра родителей, а также рыбаков, которые пренебрегают мерами безопасности, полагаясь на свой опыт.

"Неравномерно промерзшая поверхность водоема, промоины, лунки и трещины, замаскированные снежным покровом, – все это может стать причиной несчастного случая", – напомнил начальник областной противопожарно-спасательной службы Геннадий Пестов.

Ранее сообщалось, что две девочки провалились под лед в Ставропольском крае. Одну из девочек спасти не удалось, вторую спасатели извлекли из воды в бессознательном состоянии и доставили в реанимацию.