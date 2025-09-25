Американский якорь времен Второй мировой войны подняли у самого южного острова России

Фото: телеграм-канал "Земля леопарда" – дирекция заповедников"

У самого южного острова России, Фуругельма, дайверы обнаружили и подняли со дна моря американский якорь типа Дэнфорта, возраст которого может превышать 70 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале "Земля леопарда" – дирекция заповедников".

Якорь удалось найти профессиональным дайверам из клуба "Восток" в бухте Северная Дальневосточного морского заповедника. При поддержке государственных инспекторов находку весом несколько сотен килограммов подняли на сушу и установили рядом с заповедным кордоном, где она будет встречать туристов.

"Сложно сказать, как именно этот якорь оказался в бухте Северная и какому судну он принадлежал. Его вполне могло оторвать во время шторма от действующего корабля много лет назад. Не секрет, что якоря Дэнфорта применялись на судах, которые во время Второй мировой войны поставлялись Советскому Союзу по ленд-лизу", – отметил главный хранитель музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Максим Якупов.

По его мнению, якорь был утерян одним из таких судов из-за обрыва или зацепления. Якупов подчеркнул, что находка представляет ценность и является приятным напоминанием о прошлом.

