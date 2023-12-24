В Петербурге заложили камень в основание будущего разводного моста

Фото: телеграм-канал "Александр Беглов"

Закладной камень установили на месте строительства Большого Смоленского моста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге состоялась церемония открытия закладного камня, который установлен в основание будущей девятой опоры моста.

Сообщается, что это первый за сорок лет разводной мост в Петербурге. Строительство моста выполняется по поручению президента России. Как отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, мост технологически продуман. На нем будет шесть полос движения, трамвайное движение, велосипедная дорожка и пешеходная дорожка.

Как подчеркнул Беглов, мост сохранит петербургские архитектурные традиции. В настоящее время на площадке проводится вынос коммуникаций, организованы места для приема строительных материалов.

Большой Смоленский мост будет 20-м разводным в Петербурге. Он предусмотрен Генеральным планом и концепцией развития транспортной системы города, спроектирован в петербургских традициях и органично впишется в существующий архитектурный облик города.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что предстоящее десятилетие будет в России периодом "большой стройки", масштабных проектов. Будет расширен БАМ, Транссиб, модернизируются магистрали и подходы к морским портам, включая Азово-Черноморский и Каспийский бассейны.

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