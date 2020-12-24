Горнолыжный сезон стартовал в Сочи

В Сочи стартовал горнолыжный сезон

Горнолыжный сезон стартовал в горах Сочи после обильных снегопадов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу горнолыжного курорта "Красная Поляна".

"С началом зимы в Сочи держалась теплая и сухая погода, которая не позволяла горнолыжным курортам открывать трассы для катания. Однако за 10 дней до Нового года в городе похолодало, прошли обильные снегопады. Курорт "Красная Поляна" первым в Сочи открыл горнолыжный сезон в горной долине Цирк-2", – рассказали в пресс-службе.

Для лыжников и сноубордистов стали доступны трассы среднего уровня сложности, а также зеленая трасса для новичков и обучающихся на высоте 2 200 метров. Всего для отдыхающих будут доступны 30 километров трасс, девять зон для фрирайда, 14 подъемников и три сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями.

25 декабря посетителей примет еще один горнолыжный курорт "Роза Хутор". В зимнем сезоне для отдыхающих будут доступны 50 трасс и канатная дорога Вероника с кабинками вместимостью до 10 человек. Она способна перевозить до 2,4 тысячи человек в час.

Ранее стало известно о запуске с 25 декабря дополнительного поезда из Москвы до "Розы Хутор". Как сообщалось, такое решение было принято в целях развития регионального туризма, а также для удобства граждан, которые планируют в праздничные дни посетить российские курорты.

