Обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет вводят в Ленобласти

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В Ленинградской области вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора по региону Ольга Историк, передает ТАСС.
"Мною внесено постановление о внесении изменений в постановление, в первую очередь оно касается лиц, достигших 60-летнего возраста и страдающих хроническими заболеваниями, и не имеющих медотводов. И добавлены подростки, лица старше 18 лет, те, кто обучается в средне-специальных учебных заведениях и высших учебных заведениях", – сказала Историк.
Она добавила, что это касается и федеральных государственных служащих.
Ранее обязательную вакцинацию пожилых граждан ввели в Ростовской области. Данная мера также распространяется на лиц с хроническими заболеваниями. В частности, речь идет о заболеваниях эндокринной системы, бронхо-легочной и сердечно-сосудистой систем.
Обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет ввели в 12 регионах РФ
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