Калининградские власти объяснили, почему регион стал лидером по употреблению водки

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Туристы стали одной из причин того, что Калининградская область вышла в лидеры по темпам роста потребления спиртного, рассказал в беседе с РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

Согласно данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, опубликованным ранее в СМИ, Калининградская область в 2020 году вышла в лидеры по темпу роста употребления водки – 5,6 литра на человека.

"Этим летом у нас был небывалый наплыв туристов, которые подтолкнули статистические данные и внесли свою лепту в увеличение продаж алкоголя", – сказал Лысков.

Он добавил, что в начале пандемии на фоне недостатка средств дезинфекции многие жители обрабатывали руки и поверхности водкой, увеличивая продажи этой алкогольной продукции.

Согласно данным, в 2020 году потребление водки на душу населения в России составило 4,9 литра, что на 2% больше, чем в 2019 году.

Ранее производители алкоголя ответили на призыв запретить продажу крепких напитков. Глава Союза производителей алкогольной продукции призывал власти игнорировать подобные инициативы.