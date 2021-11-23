В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию граждан старше 60 лет

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В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лицам в возрасте 60 лет и старше..." – говорится в документе.

Уточняется, что первым компонентом вакцины или однокомпонентным препаратом в случае ревакцинации необходимо привиться до 17 декабря текущего года, а вторым – до 7 января 2022 года. Медицинским организациям поручено обеспечить возможность прохождения вакцинации на дому в случае необходимости.

Ранее обязательную вакцинацию пожилых граждан ввели в Ростовской области. Данная мера также распространяется на лиц с хроническими заболеваниями. В частности, речь идет о заболеваниях эндокринной системы, бронхо-легочной и сердечно-сосудистой систем.

