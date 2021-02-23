ПДК вредных веществ на месте аварии газопровода в Оренбуржье не превышена

16:29
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
В районе аварии на газопроводе в Оренбургской области специалисты не выявили превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по Оренбургской области Андрей Щербин.
Ранее взрыв произошел на федеральном магистральном газопроводе "Союз" в Оренбургской области, который расположен в Илекском районе, в 6–7 километрах от села Мухраново. Это привело к остановке подачи газа по этому газопроводу, что повлияло на транзит газа в Казахстан.
Щербин отметил, что дорогу к месту ЧП расчищают три бульдозера, группировки аварийно-спасательных бригад увеличиваются. По его словам, работы усложняются метеоусловиями, поскольку температура воздуха на месте составляет минус 25 градусов, а порывы ветра достигают до 21 метров в секунду.
"Все мероприятия спланированы, до ближайших сел пять километров. Экологи превышения ПДК вредных веществ на месте аварии, а также в ближайших населенных пунктах не обнаружили", – передает РИА Новости слова Щербина.
В МЧС заявили, что после взрыва произошло возгорание. Сообщалось, что на газопроводе происходило факельное горение. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
На месте ЧП работают спасатели, региональные службы, специалисты Минприроды области, газовики и экологи.
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