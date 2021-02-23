В Минэнерго заявили об отсутствии проблем с поставками газа после ЧП под Оренбургом

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Проблем с поставками газа потребителям после аварии на газопроводе "Союз" в Оренбургской области нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РФ.

"Потребителям, получающим газ по газопроводу "Союз", поставки осуществляются посредством увеличения прокачки по Ужгородскому коридору (500 тысяч кубометров) со стороны Югорска. У потребителей проблем с получением газа нет", – заявили в министерстве.

Ранее губернатор региона Денис Паслер подчеркнул, что перед властями стоит задача максимально минимизировать последствия взрыва. Он отмечал, что на ремонт участка потребуется не менее двух дней.

Взрыв произошел в понедельник на федеральном магистральном газопроводе "Союз" в Оренбургской области, который расположен в Илекском районе, в 6–7 километрах от села Мухраново. Это привело к остановке подачи газа по этому газопроводу, что повлияло на транзит газа в Казахстан.

В МЧС заявили, что после взрыва произошло возгорание. Сообщалось, что на газопроводе происходило факельное горение. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

На месте происшествия работают спасатели, региональные службы, специалисты Минприроды области, газовики и экологи. Всего к работе по ликвидации последствий взрыва привлечены 54 человека и 16 единиц техники.