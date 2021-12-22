Власти Санкт-Петербурга объявили о введении QR-кодов для общепита и ТЦ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Санкт-Петербурге с 2 января 2022 года для посещения кафе, ресторанов и торговых центров нужно будет предъявить QR-код. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.
"Условие, разрешающее посещение общепита исключительно посетителям, завершившим вакцинацию, перенесшим заболевание либо имеющим медотвод, начнет действовать с 2 января. Для объектов розничной торговли начало действия аналогичного условия также переносится с 27 декабря на 2 января", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что соответствующие изменения в постановление правительства города от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге COVID-19" подписал губернатор Александр Беглов.
До этого власти Санкт-Петербурга сообщали, что переносят введение QR-кодов для посещения вышеуказанных мест с 1 декабря на 27 декабря.
Ранее в Оперштабе объяснили москвичам, как переболевшим COVID-19 получить QR-код. Процесс оформления кода нового образца будет зависеть от того, как давно человек выздоровел.
Кроме того, россияне с положительными ПЦР-тестами, полученными после 1 января 2022 года, смогут сдать анализы на антитела, чтобы также получить сертификат переболевшего COVID-19. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что для этого необходимо подтверждать наличие антител, а не измерять их количество.
В Москве продлили QR-коды для переболевших коронавирусом
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