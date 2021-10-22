QR-коды для посещения театров, музеев и кафе введут во Владимирской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Для того чтобы попасть в театры, музеи, на выставки, в фитнес-центры, бассейны и СПА во Владимирской области в период с 30 октября по 7 ноября, необходимо будет предъявить QR-код. Соответствующее решение принял врио губернатора региона Александр Авдеев, сообщает ТАСС.

С 30 октября заведения общепита и отели также начнут принимать гостей только при наличии документов о прививке или по отрицательному ПЦР-тесту. При этом организации общепита могут выбрать, приостановить работу на неделю с 30 октября или принимать гостей с QR-кодами.

Ранее россиянам рассказали, в каких регионах РФ необходимо предъявлять QR-коды для заселения в отели. В частности, их спрашивают в Калининградской и Мурманской областях. В Заполярье к заселению гостей подошли более строго: с 30 октября это возможно только по QR-коду привитого от COVID-19 или переболевшего.

Также введение QR-кодов коснулось Крыма, Краснодарского края, Карачаево-Черкесии, Коми, Чувашии и ряда других регионов.

