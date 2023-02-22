Не вставшего во время гимна РФ депутата могут привлечь к административной ответственности

Фото: vk.com/Районный информационный центр "МАЯК"

Правоохранители занимаются вопросом депутата, который не встал во время исполнения гимна России. Об этом рассказал глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.

По его словам, парламентария через суд привлекут к административной ответственности, после он заплатит штраф. Уже на следующей неделе комиссия по депутатской этике поднимет этот вопрос и примет решение о наказании.

При этом Парфенов подчеркнул, что не верит в версию парламентария о забившихся после тренировки ногах.

"Он же пешком пришел на собрание, смог прийти. Ну, если ноги болели – можно было бы на отчет не идти. На мой взгляд, он демонстративно не встал, потому что в последнее время он правящую партию хает, власти хает", – цитирует Парфенова издание "Подъем".

Руководитель администрации добавил, что этот депутат встал во время минуты молчания в честь умерших в ходе СВО. Из это следует, что парламентарий понимал, что это была бы дискредитация ВС РФ, заключил глава администрации.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил чипировать любящих отдыхать за границей чиновников. По его словам, среди них следует организовать мониторинг для выявления группы риска. В перечень попадут те, кто выезжал, выезжает на отдых за границу и хочет продолжать это делать.

Депутаты ГД обсудят введение запрета зарубежного отдыха для чиновников во время СВО

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!