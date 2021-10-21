В Псковской области с 25 октября введут самоизоляцию для граждан старше 65 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Режим самоизоляции для граждан Псковской области старше 65 лет вводится с 25 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные власти.

"Усилены ограничительные меры в отношении пожилых граждан. Лица старше 65 лет, как работающие, так и неработающие, с 25 октября должны соблюдать самоизоляцию", – говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

Кроме того, с 25 октября по 7 ноября на удаленную работу переводится 30% сотрудников всех организаций Псковской области, сообщают власти.

Губернатор региона Михаил Ведерников отметил, что региональные власти не планируют вводить нерабочие дни с 25 октября, однако усилят меры по COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области также ужесточат антиковидные ограничения. С 25 октября кафе и рестораны не смогут работать в ночное время. Доступны будут только заказы навынос и доставка.

Дополнительные ограничения коснулись и Калининградской, Мурманской областей, Заполярья, Крыма, Карачаево-Черкесии, а также ряда других регионов России.