Глава Ростовской области отреагировал на сообщения о звуках взрыва

Фото: телеграм-канал Readovka

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отреагировал на сообщения о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, все дело в том, что самолет перешел на сверхзвук. Голубев уточнил, что об этом проинформировали военные, и попросил граждан сохранять спокойствие.

Накануне в Ростовской области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По ним успешно отработали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Из-за малого размера БПЛА системы противовоздушной обороны не применялись.

Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один – в километре севернее Новошахтинска. Жертв и разрушений нет.

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