МЧС: более 2,3 тыс домов и участков освободились от воды в Оренбуржье

21 апреля, 08:34Происшествия
Фото: ТАСС/Егор Алеев
За прошедшие сутки в Оренбургской области из зоны подтопления ушли более 2,3 тысячи домов и участков. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
"За сутки от воды освободились более 1 100 жилых домов и 1 200 приусадебных участков. Работают оценочные комиссии и проводится дезинфекция", – говорится в сообщении.
Еще 12 845 жилых домов и 20 376 приусадебных участков по-прежнему остаются в зоне подтопления. С подтопленных территорий в регионе эвакуировали 17 443 человека.
В Курганской области за сутки от воды освободились 7 домов и 72 приусадебных участка. Подтопленными остаются 2 176 жилых и 3 380 дачных домов.
"Эвакуированы 15 052 человека, в том числе 2 258 детей", – говорится в сообщении ведомства.
Накануне уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился до 1011 сантиметров. Ожидается, что в течение 48 часов уровень воды уменьшится еще на несколько сантиметров. В регионе продолжает действовать режим ЧС.
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