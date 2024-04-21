МЧС: более 2,3 тыс домов и участков освободились от воды в Оренбуржье

Фото: ТАСС/Егор Алеев

За прошедшие сутки в Оренбургской области из зоны подтопления ушли более 2,3 тысячи домов и участков. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"За сутки от воды освободились более 1 100 жилых домов и 1 200 приусадебных участков. Работают оценочные комиссии и проводится дезинфекция", – говорится в сообщении.

Еще 12 845 жилых домов и 20 376 приусадебных участков по-прежнему остаются в зоне подтопления. С подтопленных территорий в регионе эвакуировали 17 443 человека.

В Курганской области за сутки от воды освободились 7 домов и 72 приусадебных участка. Подтопленными остаются 2 176 жилых и 3 380 дачных домов.

"Эвакуированы 15 052 человека, в том числе 2 258 детей", – говорится в сообщении ведомства.

Накануне уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился до 1011 сантиметров. Ожидается, что в течение 48 часов уровень воды уменьшится еще на несколько сантиметров. В регионе продолжает действовать режим ЧС.

