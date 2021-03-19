Врачи рассказали о состоянии выпавшего из окна в Новочебоксарске мальчика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мальчик, который упал с 25-го этажа в Новочебоксарске, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Недавно он перенес операцию, сообщили в пресс-службе Минздрава Чувашии.

По словам специалистов, медики продолжают бороться за жизнь ребенка.

Ранее сообщалось, что 11-летний мальчик выпал с балкона 25-го этажа в Новочебоксарске. Он приземлился на "Газель", припаркованную во дворе, и выжил.

Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будут установлены подробные обстоятельства и причины произошедшего.