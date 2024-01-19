Глава Каменска-Шахтинского сломал ногу у городской администрации

Фото: trud-kamensk.ru

Председатель городской думы – глава Каменска-Шахтинского Ростовской области Михаил Ухин поскользнулся у администрации и сломал ногу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его коллегу.

По словам источника агентства, инцидент случился утром 18 января во дворе городской администрации, где все было очищено от снега, однако Ухин по неосторожности упал и получил травму. В данный момент он находится в больнице, где ему диагностировали перелом голеностопа.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали из-за схода наледи и снега с крыши в подмосковных Люберцах. Один из них скончался в больнице от полученных травм. По данному факту следователи возбудили уголовное дело за халатность и причинение смерти по неосторожности.