Власти Якутска намерены продать здание мэрии в целях экономии

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Власти Якутска намерены продать здание мэрии в центре города, сообщает RT.

По словам мэра Сарданы Авксентьевой, сделать это планируется в целях экономии. Также она отметила, что здание уже начали готовить к продаже.

"Есть заинтересованные потенциальные покупатели, но надо все соблюсти и провести открыто", – отметила она.

Авксентьева заявила, что чиновники могут работать в менее дорогом здании.

"Здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой. Одно пространство, где все видят друг друга", – добавила мэр.

Ранее в целях экономии зарплаты менеджмента госкорпорации "Роскосмос" снизили на 15–20%. Кроме того, численность аппарата была сокращена на 100 человек.