Депутат Киселева: скидки на проезд в московском метро позволят снизить нагрузку в час пик

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Скидки на проезд в столичной подземке позволят снизить нагрузку в час пик. Об этом Агентству "Москва" заявила депутат Мосгордумы Мария Киселева.

"В первый день эксперимента скидкой на проезд по Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиям метро воспользовались порядка 70 тысяч москвичей. Льгота, предусматривающая 50% скидку на проезд, действует утром: с момента открытия до 7:15, а потом – с 8:45 до 9:15", – сообщила парламентарий.

По словам Киселевой, благодаря данным тарифам получится снизить плотность наполнения в вагонах метро и предоставить горожанам скидки.

Как подчеркивает депутат МГД, экономить на проезде в Московском метрополитене смогут люди, решившие поменять время своего приезда на работу.

"Это незначительное время, однако оно позволит разгрузить вагоны в часы пик", – сказала Киселева.

Депутат Мосгордумы добавила, что до 1 декабря жители Москвы смогут взять напрокат велосипед и проехать часть пути на нем.

Эксперимент по снижению стоимости проезда в метро города продолжится до 2 июля следующего года. Он действует для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метро.

