Аппарат "Роскосмоса" сократили на 100 человек

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Зарплаты менеджмента госкорпорации "Роскосмос" снизили на 15-20%. Кроме того, численность аппарата была сокращена на 100 человек, говорится в заявлении гендиректора корпорации Дмитрия Рогозина на Facebook.

"Сейчас у нас режим максимальной экономии, урезаны на 15-20% раздутые в прошлые годы зарплаты менеджмента, на 100 человек сокращен аппарат госкорпорации", – сообщил Рогозин. По словам генерального директора, в настоящий момент продолжается сокращение аппарата Объединенной ракетно-космической корпорации со 100 до 15 человек.

Ранее "Роскосмос" опубликовал песни на стихи Рогозина. Кроме того, на сайте имеются видеоклипы.