В Ярославской области рассказали, сколько человек оштрафовали за плевки

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Семь дел об административных правонарушениях за плевки в общественных местах было заведено с 7 сентября. Об этом рассказали RT в управлении массовых коммуникаций правительства Ярославской области.

"По результатам рассмотрения дел будут приняты процессуальные решения в соответствии с положениями Кодекса России об административных правоотношениях", – отметили в управлении.

По информации управления, до 7 сентября с 52 нарушителями провели разъяснительные беседы, а также вынесли им предупреждения.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что в регионе ввели штрафы за плевки в общественных местах. По его словам, штрафы за плевки на улицах ранее существовали только в Сингапуре и Казахстане.

Глава комиссии московской городской думы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, депутат Александр Семенников, в свою очередь, заявил, что к идее о введении в городе штрафов за плевки в общественных местах стоит относиться осторожно. По его словам, необходимо посмотреть, как такое правило будет работать в Ярославской области.

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