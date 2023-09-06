В ГД предложили расширить определение мелкого хулиганства в КоАП

Фото: Следственный комитет РФ

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил дополнить определение мелкого хулиганства таким признаком, как появление в ряде общественных мест в обнаженном или полуобнаженном виде. Законопроект он подготовил к внесению в нижнюю палату парламента, передает RT.

Милонов заявил, что проект направлен на укрепление общественного порядка. Также он поможет оградить россиян, в особенности детей и подростков, от негативного воздействия лиц, которые появляются в подобном виде в общественных местах. Тем самым, подчеркнул депутат, они нарушают общепринятые этические и религиозные нормы, оскорбляют общественную нравственность и достоинство человека.

Он подчеркнул в пояснительной записке, что такое поведение представляет вызов традиционным российским духовно-нравственным ценностям, укрепление и сохранение которых является ключевым приоритетом государственной политики РФ.

Изменения предлагается внести в статью 20.1. КоАП, уточнили в сообщении. Под обнаженным видом понимается полное отсутствие одежды на теле человека и не покрытая одеждой нижняя часть туловища. Под полуобнаженным – не покрытая одеждой верхняя часть туловища.

Добавляется, что на данный момент, согласно статье 20.1 КоАП, мелким хулиганством считается нарушение общественного порядка, выражающее неуважение к обществу, которое сопровождается нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, уничтожением или повреждением чужого имущества.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что в регионе ввели штрафы за плевки в общественных местах. По его словам, штрафы за плевки на улицах ранее существовали только в Сингапуре и Казахстане.

Глава комиссии московской городской думы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, депутат Александр Семенников, в свою очередь, заявил, что к идее о введении в городе штрафов за плевки в общественных местах стоит относиться осторожно. По его словам, необходимо посмотреть, как такое правило будет работать в Ярославской области.

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