В Мосгордуме заявили, что с осторожностью относятся к введению в столице штрафов за плевки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава комиссии московской городской думы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, депутат Александр Семенников заявил, что к идее о введении в городе штрафов за плевки в общественных местах стоит относиться осторожно. По его словам, необходимо посмотреть, как такое правило будет работать в Ярославской области.

"Сама идея подключить к повышению культуры сограждан органы власти и общественность у нас уже не раз высказывалась и опробовалась. В свое время комсомольские патрули следили за длиной волос, фасоном одежды, предотвращали объятия и поцелуи в общественных местах. Правда, это не прижилось", – передает слова Семенникова РИА Новости.

Он добавил, что стремление депутатов из Ярославской области заслуживает уважения, так как они пытаются сделать регион чище и, в том числе, культурнее.

Все не ограничивается одними плевками в общественных местах, отметил депутат и привел в пример очищение носа а также другие действия со стороны некоторых россиян, которые могли бы подпасть под статью о мелком хулиганстве.

"Еще прискорбнее, что некоторые наши соотечественники пытались когда-то делать это и за границами нашей Родины, например, плевать с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан", – сказал Семенников.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что в регионе ввели штрафы за плевки в общественных местах. По его словам, штрафы за плевки в на улицах ранее существовали только в Сингапуре и Казахстане.

В правительстве области добавили, что за плевок в общественном месте гражданин может быть оштрафован на 1,5 тысячи рублей. При повторении подобных действий в общественном месте штраф вырастает до 3 тысяч рублей.



Ярославская область первой в стране ввела штраф за плевки