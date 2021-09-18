СК возбудил дело после отравления в медресе Махачкалы

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В Дагестане возбуждено уголовное дело в связи с отравлением 30 человек в медресе Махачкалы. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Дагестану.

По данным ведомства, в пятницу, 17 сентября, с симптомами острой кишечной инфекции были госпитализированы 30 человек, в том числе 17 детей, которые ранее принимали пищу в столовой медресе.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливается источник инфекции. Расследование дело находится на контроле главы республиканского управления СК Анатолия Щурова.

Ранее сообщалось, что в Махачкале с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 30 человек, включая 20 детей. В основном все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Специалисты регионального Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование и ликвидацию очага. Они исследуют пробы пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследуют заболевших и контактных и лиц, участвовавших в приготовлении пищи.