СК возбудил дело после отравления в медресе Махачкалы

14:25
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Дагестане возбуждено уголовное дело в связи с отравлением 30 человек в медресе Махачкалы. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Дагестану.
По данным ведомства, в пятницу, 17 сентября, с симптомами острой кишечной инфекции были госпитализированы 30 человек, в том числе 17 детей, которые ранее принимали пищу в столовой медресе.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливается источник инфекции. Расследование дело находится на контроле главы республиканского управления СК Анатолия Щурова.
Ранее сообщалось, что в Махачкале с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 30 человек, включая 20 детей. В основном все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.
Специалисты регионального Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование и ликвидацию очага. Они исследуют пробы пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследуют заболевших и контактных и лиц, участвовавших в приготовлении пищи.
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