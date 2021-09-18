Семь человек госпитализированы с признаками отравления в Подмосковье

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Восемь жителей Подмосковья обратились за медицинской помощью с симптомами отравления, семеро из них госпитализированы. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава сообщает ТАСС.

"За медицинской помощью обратилось восемь человек. Одному человеку медицинская помощь была оказана на месте. Семь человек были госпитализированы в медучреждения", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, все пострадавшие являются жителями одного из общежитий в Раменском районе.

Уточняется, что сейчас проводится полный комплекс диагностических исследований. В ведомстве также добавили, что у всех обратившихся за помощью состояние средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Махачкале с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 30 человек, включая 20 детей. ЧП произошло в одной из религиозных организаций города. В основном все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Специалисты регионального Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование и ликвидацию очага. Они исследуют пробы пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследуют заболевших и контактных и лиц, участвовавших в приготовлении пищи.